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Demir rulosunun altında kalan tır şoförü sağ kurtuldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, oto çekiciye arkadan çarpan tırın kasasından kayan tonlarca demir rulosu, şoför mahallini hurdaya çevirdi.

DHA | 07.06.2018 - 22:18..
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İzmir'den yüklediği rulo demirleri Ankara'ya götürmek üzere yola çıkan İsmail Öner'in kullandığı 35 HBG 87 plakalı tır, Orhan Duman yönetimindeki 06 GE 9441 plakalı oto çekiciye arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tırın kasasında yüklü tonlarca demir rulosu kayarak, şoför mahallini ezdi.

Demir rulosunun altında kalan tır şoförü sağ kurtuldu

SORUŞTURMA  BAŞLATILDI

Şoför mahallini demir yığınına dönen tırın şoförü Öner, şans eseri yaralı olarak kurtuldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil servis ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Öner, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacakları başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Öner, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demir rulosunun altında kalan tır şoförü sağ kurtuldu


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