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Demir parmaklıklara saplanan kediye müdahale edildi

Silivri'de şantiye alanındaki demir parmaklıklara saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA | 06.09.2018 - 04:55..
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Yenimahalle'de bir kedinin şantiye alanında yaralı halde bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri ile Silivri Belediyesi veteriner ekipleri bölgeye sevk edildi.

Demir saplanan kedi tedavi altına alındı VİDEO

DEMİRLER KESİLDİ

Üzerine demir saplandığı belirlenen kedi, veteriner ekipleri tarafından ilk olarak iğne ile uyuşturuldu. Daha sonra itfaiye ekipleri demirleri kesti ve kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

Kedi, vücuduna saplanan demirle birlikte veteriner hekimliğine götürülerek tedavi altına alındı.

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