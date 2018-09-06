Demir parmaklıklara saplanan kediye müdahale edildi

1 Trump: Çin ile ticaret anlaşması yapmaya hazır değilim ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin, Çin ile ticaret alanında yaşanan anlaşmazlıkları çözmeye henüz yaklaşmadığını, ancak Çin ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi.

2 Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem Kandilli Rasathanesi, Büyükçekmece açıklarında gerçekleşen depremin 3,6 büyüklüğünde ve 11,5 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

3 Suriye sınırına askeri sevkıyat devam ediyor Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırının Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine yapılan askeri sevkıyat devam ediyor.

4 Beylikdüzü'nde fabrika yangını İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

5 New York Times’ta Trump’ı kızdıran isimsiz makale ABD Başkanı Donald Trump, New York Times'da "isimsiz" olarak yayımlanan “Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım” başlıklı makaleye tepki gösterdi.

6 Havada tulum keyfi 46. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen yamaç paraşütü etkinliğinde havada tulum çaldılar.