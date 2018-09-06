Demir parmaklıklara saplanan kediye müdahale edildi

Yenimahalle'de bir kedinin şantiye alanında yaralı halde bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri ile Silivri Belediyesi veteriner ekipleri bölgeye sevk edildi.
Demir saplanan kedi tedavi altına alındı VİDEO
DEMİRLER KESİLDİ
Üzerine demir saplandığı belirlenen kedi, veteriner ekipleri tarafından ilk olarak iğne ile uyuşturuldu. Daha sonra itfaiye ekipleri demirleri kesti ve kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi, vücuduna saplanan demirle birlikte veteriner hekimliğine götürülerek tedavi altına alındı.