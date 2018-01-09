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Demir yolu bağlantısını sağlayan feribot deneme seferinde

Türkiye- İran transit demir yolu hattının ulaşımını sağlayacak feribot ilk seferini bugün gerçekleştirdi.

DHA | 09.01.2018 - 17:56..
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Türkiye- İran transit demir yolu hattının Van Gölü üzerindeki bağlantısını sağlayan Tatvan- Van hattındaki feribotlar yenilenirken, ilk feribot bugün yüklü olarak deneme seferini gerçekleştirdi. 350 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot ile 4 bin ton yük taşınabilecek.

Demir yolu bağlantısını sağlayan feribot deneme seferinde

İLK SEFERİNE ÇIKTI

Van Gölü üzerindeki Türkiye-İran transit demir yolu hat bağlantısını sağlayan feribotlar yenileniyor. Bitlis'in Tatvan İlçesi'ndeki tersanede 2011'de yapımına başlanan 'Sultan Alparslan' isimli, 136 metre uzunluğa, 24 metre genişliğe ve 50 vagon taşıma kapasitesine sahip feribot bugün ilk yüklü deneme seferine çıktı. Gölde yaklaşık 4 saatlik deneme seferi yapan 350 yolcu kapasiteli feribot, Van İskelesi'ne geldi.

Demir yolu bağlantısını sağlayan feribot deneme seferinde

YÜK TAŞIMA MİKTARI ARTTI

4 bin ton yük taşıma kapasitesine sahip feribotun 4.5 saat süren yolculuğu 3 saat 15 dakikaya indireceği belirtildi. Yüzde 60 gibi oranda yakıt tasarrufu da sağlayacak feribot, hem yük hem de zaman açısından kazanç sağlayacak.

Demir yolu bağlantısını sağlayan feribot deneme seferinde

Demir yolu bağlantısını sağlayan feribot deneme seferinde

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