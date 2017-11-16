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Demirkazık yabancı avcıların gözdesi oldu

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki 3 bin 500 metre rakımlı Aladağlar Demirkazık zirvesi, dağcılar ve yabancı avcıların gözde mekanı..

16.11.2017 - 12:42
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Bu yıl av turizmi kapsamında 3'ü yerli, 11'i yabancı olmak üzere 14 avcı kontenjanın bulunduğunu belirten Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürü Turgut Koçak, bölgenin av turizmi konusunda cazibe merkezi haline geldiğini vurguladı.

Demirkazık yabancı avcıların gözdesi oldu

"14 YERLİ VE YABANCI AVCI KONTENJANI VAR"

Koçak, "Kış şartlarında yani karlı ortamda avlanma, daha kolay yapıldığı için kış mevsimini tercih eden avcılar, bu dönemde geliyor. Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, bu yıl av turizmi kapsamında, 14 yerli ve yabancı avcı kontenjanı bulunuyor. Şu ana kadar 1'i yabancı 3 avcı, avlandı" dedi.

Demirkazık yabancı avcıların gözdesi oldu

AV TURİZMİ İHALESİ 67 BİN LİRA

Bölgenin 11 avcı kontenjanı daha olduğunu dile getiren Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Turgut Koçak, şöyle devam etti:

"Bu dönemindeki av turizmi ihalesi, 66 bin 950 lira karşılığında, bölgeye yurt dışından avcı getiren bir turizm acentesine verildi. Alınan paranın yarısı, Yaban Hayatı Geliştirme ve Koruma Sahası sınırlarındaki köy tüzel kişiliğine, kalanı ise Milli Park giderlerine aktarılıyor. Avcılar, 8 yaş üzerinde üreme yeteneğini kaybeden ve boynuz uzunluğu 100 santimetreyi aşan keçileri avlayabilirler. Vurdukları her bir dağ keçisi için de 6 bin 86 lira ödüyorlar."

Demirkazık yabancı avcıların gözdesi oldu

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