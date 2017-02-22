Demirtaş'ın cezası suça eğilimli diye ertelenmedi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında açılan toplam 31 davada dün ilk mahkumiyet kararı çıktı.

6 AYLIK CEZA 5 AYA DÜŞTÜ

Doğubayazıt 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçunu işlediğinin sabit olduğunu, suçun işleniş şekli, sanığın kastına dayalı kusurunun yoğunluğu, oluşan netice, suçun işlendiği yer ve zaman nazara alınarak Demirtaş'a önce 6 ay hapis cezası verdi, bu cezayı daha sonra 5 ay hapis cezasına indirdi.

"SUÇA EĞİLİMLİ KİŞİLİĞİ VE PİŞMANLIK DUYMAMASI"

Mahkeme HDP Demirtaş'a verdiği 5 aylık hapis cezasını ertelememesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını ise, "Sanığın adli sicil kaydının ve UYAP sisteminin kayıtlı olduğu dosyalardan anlaşılan suça eğimli kişiliği, suç işlenmesindeki özellikler, sanığın işlediği suç ile ilgili herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve bu suretle tekrar suç işleyeceğine ilişkin mahkememizde kanaat oluşturması sebebiyle sanık hakkında hükmün 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesine göre ertelenmesine 50. maddesine görev Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımların çevrilmesine ve 5271 sayılı TCK'nın 231. maddesine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına" diye gerekçelendirdi.