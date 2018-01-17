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Demirtaş'ın duruşması öncesinde gösteri yasağı geldi

Ankara Valiliği, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın gerçekleştirilecek iki duruşması hakkında eylemlerin yasaklandığını açıkladı.

İHA | 17.01.2018 - 03:53..
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HDP'li Selahattin Demirtaş bugün yapılacak iki duruşması öncesi, Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemlerin yasaklandığını açıklandı.

Demirtaş'ın duruşması öncesinde gösteri yasağı geldi

"TERÖR ÖRGÜTLERİ SUİSTİMAL EDEBİLİR"

Açıklamada, Sincan Cezaevi ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde bir araya gelenlerden oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri tarafından suistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapılabileceğinin değerlendirildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:


“Bu nedenlerle 17 Ocak 2018 tarihinde, başta Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemler, etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. maddesinin k ve m bendi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır.”

Demirtaş'ın duruşması öncesinde gösteri yasağı geldi

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