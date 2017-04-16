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Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Cezaevi'nde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesi'nde oyunu kullandı.

16.04.2017 - 12:17
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Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Başak Demirtaş çıkışta, "Bu referandumun sonucu umuyorum ki; halkımıza, barışa, demokrasiye özgürlüğe giden yolda hayırlı olur." dedi.

Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, ilk defa yanında eşi olmadan sandıkta ol kullandı.

Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Merkez Kayapınar İlçesi'ndeki Kayapınar İlkokulu'na yakınları ile gelen Başak Demirtaş, bir süre seçmenlerle birlikte sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Başak Demirtaş, okuldan ayrılırken gazetecilerin bu sene ilk kez eşi Selahattin Demirtaş'tan ayrı oy kullandığını hatırlatması üzerine ise "Mücadele her türlü devam ediyor." karşılığını verdi.

Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

Demirtaş'ın eşi tek başına oy kullandı

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