taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.368
USD
3,7737
EURO
4,0615
ALTIN
146,34
PETR
55,4000

Demirtaş'ın hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

31.01.2017 - 16:23
  1. Haberler
  2. İç Haber

Demirtaş'ın hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame kabul edildi.

43 YILDAN 142 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

6-8 Ekim olaylarının da yer aldığı iddianamede Demirtaş’ın, “Terör örgütü yöneticiliği”, “Terör örgütü propagandası yapmak’, “Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik”, “Halkı kanunlara uymamaya tahrik” ve “Suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övme” suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

727
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

57
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

134
Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

509
Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu

Yunan Cumhurbaşkanı Lozan'ı savundu

214
CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

246
En çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması

En çok mülteci barındıran ülkeler sıralaması

131
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM