Demirtaş’ın kaldığı cezaevinde yangın

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevinde 'adam öldürmek' suçundan hükümlü olan S.K., dün kaldığı koğuşta yatakları tutuşturarak yangın çıkardı. İnfaz koruma memurları tarafından fark edilen yangın kısa sürede söndürüldü.
DUMANDAN ETKİLENEN S.K HASTANEYE KALDIRILDI
Koğuşta yoğun dumandan etkilenen S.K. ambulansla kaldırıldığı Edirne Devlet Hastanesi'ne tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle koğuş kullanılmaz hale gelirken, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.