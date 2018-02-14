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Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davayı izlemek için gelen diplomatlar kapıdan çevrilince fotoğraf çektirip gitti.

AA | 14.02.2018 - 14:41..
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Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle dosyası Ankara'ya nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın ikinci celsesi görülüyor.

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı GALERİ

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirilen duruşma öncesi polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

DİPLOMATLAR İÇERİ ALINMAYINCA FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİLER

Öte yandan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da aralarında bulunduğu bazı yabancı temsilciler, duruşmayı izlemek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine, mahkeme girişinde fotoğraf çektiren Erdmann ve temsilciler daha sonra buradan ayrıldı.

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Demirtaş'ın mahkeme salonunda hazır edildiği duruşmaya, sanık avukatlarının yanı sıra Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile çok sayıda milletvekili de katıldı.

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

Demirtaş'ın mahkemesine gelen diplomatlar içeri alınmadı

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