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Demirtaş'ın savunması CHP'ye kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, HDP eski eş genel başkanlarından Selahattin Demirtaş'ın içeride olmasına itiraz etti.

Haber Merkezi | 13.04.2018 - 12:55..
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Demirtaş'ın savunması CHP'ye kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuştu.

Demirtaş'ın savunması CHP'ye kaldı

"TERÖRÜ BİTİRME ÇABASI YÜZÜNDEN İÇERDE"

Demirtaş'ın terörü bitirme çabasını ve samimiyetini gördüğünü savunan Erdoğdu; "O şiddet bitsin diye bir çaba gösterdiğini ve samimi bir adam olduğunu düşünüyorum. Samimi çabası yüzünden, terörü bitirme çabası yüzünden içeride olabilir." dedi.

Demirtaş'ın savunması CHP'ye kaldı


Selahattin Demirtaş mahkemede ifade verirken

"MECLİSTE OLMASI GEREK"

Erdoğdu ayrıca şöyle dedi: "Demirtaş ile programlarımız ayrı, düşüncelerimiz ayrı ama ben Demirtaş'ın TBMM'de siyasetin içinde olması gerektiğini düşünüyorum ve terörü bitirmek için de gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum."

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