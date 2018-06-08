Demirtaş'ın TRT konuşması cezaevinde çekilecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapacağı konuşmayla ilgili kararını açıkladı.

Karara göre, Demirtaş'ın avukatı Günizi Satar, cumhurbaşkanı adayı müvekkilinin propaganda hakkını kullanabilmesi için kayıtların ceza infaz kurumunda yapılması talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.

ÇEKİMLER CEZAEVİNDE YAPILACAK

Genel Müdürlük YSK'ya yazı göndererek, 5275 Sayılı Kanun'un 92. maddesinde, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumu dışına çıkarılabileceği hallerin düzenlendiğini, bunlar arasında propaganda konuşmasının bulunmadığını belirtti ve propaganda konuşması çekimlerinin ceza infaz kurumunda yapılması halinde bir Kurul üyesinin hazır edilip edilemeyeceğini, konuşmaların çekimlerinin aynı gün yapılıp yapılamayacağını sordu.

YSK, yaptığı değerlendirmede, Demirtaş'ın propaganda konuşması çekimlerinin 12 Haziran'da tutuklu bulunduğu cezaevinde yapılmasını, çekimler için bir Kurul üyesinin görevlendirilmesini kararlaştırdı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın YSK'nın 7 Haziran 2018 tarihli 2018/721 sayılı kararı ile TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki konuşmasının çekimlerinin 12 Haziran 2018 günü Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Kurulumuzun 7 Haziran 2018 tarihli 2018/721 sayılı kararımızdaki ilkelere uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir."