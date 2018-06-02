Demirtaş LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

Milli Eğitim Bakanlığınca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı olarak girdiği LGS sınavı bugün gerçekleştirildi.

Birçok siyasi isim sınava girecek öğrencilerin heyecanını paylaşıp, başarı dileklerinde bulundu. Bunlardan biri de HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tı.

'MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVINI KALDIRACAĞIZ'

Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımında Delal isimli kızının da sınava gireceğini belirtip şöyle dedi:

"Günaydın. Yarın 1 milyona yakın çocuğumuz LGS'ye giriyor. Biri de kızım Delal :) Hepsine başarılar diliyorum. Merkezi yerleştirme sınavlarını kaldırarak, çocuklarımızın istedikleri okulu seçip nitelikli eğitim alabilecekleri bir sistemi kuracağız."







