taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.171
USD
4,6510
EURO
5,4253
ALTIN
193,52
PETR
76,6100

Demirtaş LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi

LGS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen Selahattin Demirtaş, "Çocuklarımızın istedikleri okulu seçip nitelikli eğitim alabilecekleri bir sistemi kuracağız." vaadinde bulundu.

Haber Merkezi | 02.06.2018 - 15:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Milli Eğitim Bakanlığınca liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı olarak girdiği LGS sınavı bugün gerçekleştirildi.

Birçok siyasi isim sınava girecek öğrencilerin heyecanını paylaşıp, başarı dileklerinde bulundu. Bunlardan biri de HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tı.

'MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVINI KALDIRACAĞIZ'

Demirtaş, sosyal medyada yaptığı paylaşımında Delal isimli kızının da sınava gireceğini belirtip şöyle dedi:

"Günaydın. Yarın 1 milyona yakın çocuğumuz LGS'ye giriyor. Biri de kızım Delal :) Hepsine başarılar diliyorum. Merkezi yerleştirme sınavlarını kaldırarak, çocuklarımızın istedikleri okulu seçip nitelikli eğitim alabilecekleri bir sistemi kuracağız."

Demirtaş LGS'ye giren öğrencilere başarılar diledi


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

Erdoğan: Bedelli askerlik için görüşme yapacağım

610
Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

Abdüllatif Şener Konya'da halkı tehdit etti sonra kaçtı

405
Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

Vogue dergisine kapak olan Suudi Prenses tepki çekti

70
Muharrem İnce: 2. Ordu Komutanı Temel'i görevden alacağım

Muharrem İnce: 2. Ordu Komutanı Temel'i görevden alacağım

497
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F.Bahçe seçimleri soruldu

123
Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

Mehmet Ağar AK Parti mitinginde

126
Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

Temel Karamollaoğlu, Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı

410
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94