Demiryolu taşımacılığında tarihi gün

Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılması için 10 yıl önce ilk kazması vurulan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bugün hizmete giriyor. Çin'den Avrupa'ya kesintisiz demiryolu ulaşımını sağlayacak.

BÜYÜK AÇILIŞ BUGÜN

Bakü-Tiflis-Kars hattının Bakü'ünün Alat limanındaki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili katılacak.

PEKİN-LONDRA HATTININ TEMELİ

Projenin en büyük özelliği ise Pekin'den kalkan bir trenin kesintisiz olarak Londra'ya kadar varabiliyor olması. Londra'ya ulaşımın en önemli durağı olan İstanbul'da ulaşım Marmaray üzerinden sağlanacak. Anadolu'dan Avrupa'ya geçen tren buradan kesintisiz olarak Londra'ya kadar gidebilecek.

Azerbaycan Devlet Demir Yolları'nın verilerine göre toplam uzunluğu 838 kilometre olan demiryolunun, 76 kilometresi Türkiye'den, 259 kilometresi Gürcistan'dan ve 503 kilometresi ise Azerbaycan'dan geçiyor.

Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Türkiye ile Gürcistan sınır geçişi tünelle sağlandı. Tünelin 2 bin 375 metresi Türkiye, 2 bin 70 metresi ise Gürcistan topraklarında bulunuyor.

YENİ İPEK YOLU'NUN EKONOMİYE KATKISI

İlk etapta hattan yıllık 1 milyon yolcu ve 6.5 milyon ton yük taşınabilecek. Kapasitenin 2034 yılına kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkartılması planlanıyor. Türkiye ile Asya, Kafkasya ve Avrupa ülkeleri arasında, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bağlantısıyla yıllık 50 milyon tona ulaşacak uluslararası taşıma potansiyeli ortaya çıkacak.

Bu arada Rusya ve Hazar üzerinden yapılan Avrupa-Asya taşımacılığının Asya -Avrupa hattına taşınması ile seyahat süresi 15 güne inecek, 7 bin kilometre kısalacak. Projenin toplam uzunluğu ise 838 kilometre olacak.