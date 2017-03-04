Almanya Deniz Baykal'a izin verdi

Türk hükümeti tarafından yapılmak istenen çalışmalara her fırsatta engel olan Alman hükümeti, 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'ye çalışmasında destek oldu.

BAKANLARA İZİN ÇIKMADI

Türk Bakanların faaliyetlerine engel olan Alman hükümet CHP eski Genel Başkanı ve partinin Antalya milletvekili Deniz Baykal'ın Almanya'da yapacağı 'Hayır' kampanyasına izin verdi. CHP Birlikleri Almanya Sözcüsü Kazım Kaya'nın daveti üzerine Almanya'ya gidecek olan Baykal, Stuttgart yakınlarındaki Filderstadt'ta 'Referendumda Hayır' konulu toplantıda konuşacağı belirtildi.

EVETE 'HAYIR', HAYIRA 'EVET'

Evet çalışmalarına engel olup, hayır çalışmalarına destek olan Almanya'nın bu tutumu kafaları karıştırdı. Alman hükümeti Filderstadt'ta Baykal'ın 5 Mart Pazar günü yapacağı toplantının yapılması için bir engel görmedi.

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