Denetimler otogazdaki hileyi ortaya çıkardı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile 9 bin 941 akaryakıt ve 8 bin 478 LPG otogaz istasyonuna yönelik çapraz denetim gerçekleştirdi.

170 BİN 70 SAYAÇ DENETLENDİ

Habertürk'ün haberine göre; Türkiye’de akaryakıt istasyonlarında bulunan 222 bin sayaçtan, 170 bin 70 adedi denetlendi.

AYARLARA MÜDAHALE ETMİŞLER

Muayenesi yapılmamış ve ayar yerlerine müdahale edilmiş 2 bin 123 sayaç tespit edildi. 201 sayacın eksik ürün verdiği belirlendi.

7 akaryakıt istasyonundaki 9 ulusal marker ölçümü geçersiz çıktı. Kaçak akaryakıt satıldığı belirlenen bu istasyonlar mühürlendi.

28 akaryakıt istasyonunda otomasyon sisteminin çalışmadığı ya da müdahale edildiği saptandı.