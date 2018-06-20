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Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

Mersin’de denetimli serbestlik yükümlüleri, hatıra ormanına fidan dikti. Yükümlülere doğaya kazandıracakları bir fidanın önemi anlatıldı.

İHA | 20.06.2018 - 14:28..
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, 120 adet sedir, kara sedir, mavi sedir ve harnup cinsi fidanlar denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından hatıra ormanına dikilirken, alanda önceden dikilmiş olan fidanların da bakımı yapıldı.

DOĞAYA KAZANDIRACAKALRI BİR FİDANIN ÖNEMİ ANLATILDI

Denetimli serbestliğe tabi yükümlülerin boş zamanlarını değerlendirme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ayrıca, yükümlülere, doğaya kazandıracakları bir fidanın dahi ne kadar önemli olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan dikti

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