Deneysel-Geleneksel karma minyatür sergisi açıldı

Minyatür sanatından deneysel yansımaların sunulduğu sergi, Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) kapılarını açtı.
Sergiye 8 eseriyle katılan sanatçı Esra Karaduman, yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ardından yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirterek, "16 yaşından beri çiziyorum ama profesyonel anlamda her şeyi bırakıp sadece sanatla ilgilenmem 2003'te oldu." dedi.
7 HAZİRAN'A KADAR AÇIK
Renk ve bakış açıları altında hazırlanan 50 eserin görülebileceği sergi, 7 Haziran'a kadar görülebilecek.