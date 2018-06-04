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Deneysel-Geleneksel karma minyatür sergisi açıldı

Küratörlüğünü Ceylan Harmancı'nın üstlendiği Deneysel-Geleneksel adlı karma sergi, sanatseverlerle buluştu.

AA | 04.06.2018 - 12:15..
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  2. Kültür Sanat

Minyatür sanatından deneysel yansımaların sunulduğu sergi, Caddebostan Kültür Merkezi'nde (CKM) kapılarını açtı.

Sergiye 8 eseriyle katılan sanatçı Esra Karaduman, yaptığı açıklamada, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin ardından yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirterek, "16 yaşından beri çiziyorum ama profesyonel anlamda her şeyi bırakıp sadece sanatla ilgilenmem 2003'te oldu." dedi.

Deneysel-Geleneksel karma minyatür sergisi açıldı

7 HAZİRAN'A KADAR AÇIK

Renk ve bakış açıları altında hazırlanan 50 eserin görülebileceği sergi, 7 Haziran'a kadar görülebilecek.

Deneysel-Geleneksel karma minyatür sergisi açıldı



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