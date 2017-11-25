Deniz Akkaya: Cem Yılmaz vücudunu beğenmiyordur

Cem Yılmaz ile Deniz Akkaya'nın 2001 yılında çekilen fotoğrafları yeniden gündeme geldi.

Ünlülerin eskiden daha cesur olduğu yönündeki yorumlara Deniz Akkaya'dan değerlendirme geldi.

"GÖBEĞİ ÇIKTI"

Posta Gazetesi'ne konuşan Akkaya, "Cem Yılmaz ortam muhafazakarlaştığı için böyle bir çekimden çekinecek biri değil. Yapmaz, çünkü artık vücudunu beğenmiyordur. Göbeği çıktı." ifadelerini kullandı.

"HAYVANA TACİZDE DÜNYA LİDERİYİZ"

Deniz Akkaya, "Bu kadar muhafazakar, ahlaklı bir toplumuz ama çocuğa, kadına, hayvana tacizde dünya lideriyiz. O fotoğraf marjinal değil, bugün de çekilir. Marjinallik içe kapandıkça coşar.

YAŞLANMAKTAN KORKMUYORUM

Yaşlanmaktan değil, eskimekten, demode olmaktan korkuyorum. Hiçbir zaman demode olmadım." diye konuştu.