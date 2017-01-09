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Deniz Akkaya: Darbe olsaydı 100 yıl geriye gidecektik

Konuk olduğu programda darbe girişiminin önlenmesinin önemine değinen Akkaya "Bu millet vatanına sahip çıktı" dedi.

Ajanslar | 09.01.2017 - 13:03
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Deniz Akkaya Ülke TV'de konuk olduğu Arafta Sorular programında 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine değindi.

"Bu millet vatanına sahip çıktı" diyen Akkaya, darbe girişiminin başarılı olması halinde hayatın 100 yıl geriye gideceğini söyledi.

Akkaya şu şekilde konuştu;

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

"Kişilerin kimlikleri üzerinden, dinleri üzerinden ayıranlar, yani alevi-sunni, bunların hepsinden benim arkadaşlarım var. Bu geceye gelirsek bu millet vatanına sahip çıktı. Allah bir daha yaşatmasın.

Çok üzücü şeyler olurdu. Bir sosyal medyamız, televizyonumuz olmayacaktı, devlet büyüklerimiz idam edilecekti, tüm dünyayla iletişimimiz kesilecekti, konu komşumuza gidemeyecektik yani hayat bizim için 50-60 hatta 100 yıl geriye gidecekti."

Deniz Akkaya: Bu millet vatanına sahip çıktı VİDEO

 

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