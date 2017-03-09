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Deniz Akkaya 'eskort' yorumlarına sert çıktı

Deniz Akkaya "Annesinin bacak arasında sıkışıp kalmış zihniyeti ile kimse bana akıl vermesin" dedi.

09.03.2017 - 11:05
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  2. Magazin

Deniz Akkaya 'eskort' yorumlarına sert çıktı

Ünlü manken Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf sonrası takipçilerinden büyük eleştiri almıştı.

"MÜŞTERİ BEKLEYEN ESKORT GİBİ ÇIKMIŞSIN" YORUMU ÇILDIRTTI

Akkaya'nın parıltılı bir gece elbisesiyle karyola üzerinde verdiği pozun altına "Müşteri bekleyen eskort gibi çıkmışsın" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

Deniz Akkaya 'eskort' yorumlarına sert çıktı
(Deniz Akkaya'nın eleştirilen pozu)

Bunun üzerine Akkaya o fotoğrafı sayfasından sildi. Ardından yeni bir paylaşımda bulunan Deniz Akkaya, kendisini eleştirenlere verdi veriştirdi:

"ANNESİNİN BACAK ARASINDA SIKIŞIP KALMIŞ ZİHNİYET.."

"Hayatımın üçte biri fotoğraf makinası ve kamera önünde geçti; doğarken annesinin bacak arasında sıkışıp kalmış zihniyeti ile kimse bana iş, duruş, poz vermek hele hele annelik hiç öğretmesin; hayatı yaşamayı benden iyi bilen yok bana göre; herkes işine baksın"

Deniz Akkaya 'eskort' yorumlarına sert çıktı

Deniz Akkaya 'eskort' yorumlarına sert çıktı

Deniz Akkaya 'eskort' yorumlarına sert çıktı


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