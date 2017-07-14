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Deniz Akkaya MHP'nin 15 Temmuz pankartını beğenmedi

FETÖ'nün darbeci teröristlerinin Amerika'nın gayri meşru çocuğu olarak nitelendirilmesi Deniz Akkaya'yı rahatsız etti.

14.07.2017 - 13:52
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Fetullahçı Terör Örgütü, kanlı bir darbe girişimiyle 15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişiminde bulundu. Kanlı darbe girişimi, halkın sokağa inmesiyle püskürtüldü.

15 Temmuz'un yıldönümüne gelinen haftada, yaşananların unutulmaması için bazı noktalara pankartlar asıldı.

ABD'NİN GAYRİ MEŞRU ÇOCUKLARI

MHP tarafından asılan bir pankartta, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "12 Eylül'de bizim çocuklar kazandı diyorlardı. Çok şükür, 15 Temmuz'da onların gayri meşru çocukları kaybetti." sözlerine yer verildi.

INSTAGRAM'DAN TEPKİ

Pankarttaki ifadeler, Deniz Akkaya'nın tepkisini çekti. Instagram hesabından pankartı paylaşan Akkaya, "Türkiye'de siyaset yapılma şekli: Bel altına çalış" dedi.

Deniz Akkaya MHP'nin 15 Temmuz pankartını beğenmedi

Deniz Akkaya MHP'nin 15 Temmuz pankartını beğenmedi

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