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Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na cevap

Fotoğrafçı Nihat Odabaşı ile Deniz Akkaya bir ödül töreninde birbirlerini görünce gerilmişti.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 08:16..
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Sunucu Deniz Akkaya, ‘En İyi Klip Yönetmeni’ ödülünü alan Nihat Odabaşı’nın adını anons etmek istemedi. Sahneye çıkan Nihat Odabaşı “Modellik hayatında önemli katkım vardı. Bu ödülü sunmak yerine mikrofonu başkasına vermen çok enteresan” diye sitem etti. Ardından, Instagram’da şu yorumu yaptı: “Keşke için de dışın gibi güzel olsaydı!”

‘SEN KAŞINDIN!’

Deniz Akkaya da yanıtını dün şöyle verdi: “Kırgın olduğumu herkesten gizledim ama sen kaşındın.

"İKİNCİ SINIF UVERTÜRÜN ÇANTASI OLMA DEDİM"

Nihat Bey sesi kendi kadar olan bir kadın şarkıcının peşine takıldı. Olabilir, hepimiz duruşumuza ters insanlarla arkadaşlık yaptık. Kendisine 15 yıl önce ‘Dostum sen sanatçısın, ikinci sınıf uvertürün çantacısı değil’ diye bir mesaj attım. Sözde dostum, mesajı o şahısa gösterdi.”

Deniz Akkaya’nın ‘ikinci sınıf uvertür’ diye bahsettiği kişi, Nihat Odabaşı’nın dostu Gülben Ergen.

Deniz Akkaya'dan Nihat Odabaşı'na cevap

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