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Deniz Akkaya'nın yorumu Yeliz Yeşilmen'i sinirlendirdi

Yeliz Yeşilmen'in yatak odası paylaşımına Deniz Akkaya'dan yorum geldi.

Haber Merkezi | 03.01.2018 - 11:07..
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Kocası tarafından ihanete uğradığı şeklinde haberlerle magazin gündemine gelen Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı. Oyuncu ve şarkıcı Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından yaptığı yatak odası paylaşımla işlerin yolunda olduğunu gösterdi.

KOCASININ YATAKTAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Kocası Ali Uğur Akbaş'ın doğum gününü onun için hazırladığı sürpriz bir kahvaltıyla kutlayan Yeliz Yeşilmen, o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Yeşilmen, paylaştığı fotoğrafın altına da "Mutlu yıllar aşkım. Bugün doğum günü" yazdı.

"BİRAZ DAHA SEVİŞELİM Mİ?"

Deniz Akkaya da Yeşilmen'in paylaştığı fotoğrafla dalga geçti. Eski manken, Yeliz Yeşilmen'in paylaştığı kahvaltı fotoğrafını kendi Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı.

Akkaya, "Günaydın sevgilim ne güzel bir gün değil mi? Kahvaltıdan önce biraz daha sevişelim mi?" şeklinde şok bir yorumda bulundu.

YELİZ SİNİRLENDİ

Yeliz Yeşilmen de yaptığı paylaşımla Deniz Akkaya'ya sitem etti. Yeliz Yeşilmen, paylaşımına ''Bu gereksiz paylaşım niye Deniz?'' yazdı.

Deniz Akkaya'nın yorumu Yeliz Yeşilmen'i sinirlendirdi

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