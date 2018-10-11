Deniz Akkaya'ya Gökmen Şeynova'nın ailesinden veto

Önceki hafta eski menajeri Merih Yılmaz'ı tehdit, darp ve gasp ettirdiği iddiasıyla gündeme gelen Deniz Akkaya, bu olay yüzünden ilişkisinden oldu. Akkaya, iddiaya göre avukatının ofisine çağırdığı Yılmaz'ın 200 bin lira borcu olduğunu öne sürerek menajerin lüks aracını kendi üzerine devrettirdi.

"ERKEK OLMAK BÜYÜK MESELE"

Önceki gün de savcılığa giderek olayla ilgili ifade veren ünlü sunucu, daha sonra Instagram'da şu manidar paylaşımı yaptı: "Kötü gününde yanında olmayan insanlara, iyi gününde yanında olmalarına izin verme. İyi gününde, eğlencede, yemek masasında yanında olup en ufak sıkıntıda saçma bahanesiyle arazi olanlar için bu paylaşım. Erkek olmak mühim meseledir." Akkaya'nın hedefinde ise yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı tekstilci Gökmen Şeynova vardı.

HER ŞEY SİLİNDİ

İddiaya göre Akkaya ile aşk yaşayan Türk tekstilinin önde gelen markalarından birinin veliahtı Gökmen Şeynova'ya ünlü sunucunun vukuatı üzerine ailesinden uyarı geldi. Bunun üzerine Şeynova, 41 yaşındaki eski mankenle görüşmeyi kesti. Duruma sinirlenen Akkaya da ünlü tekstilciyle aşkını bitirip, sosyetik iş adamıyla Instagram'da takipleşmeyi bıraktı. Deniz Akkaya ve Gökmen Şeynova, profillerindeki birlikte çekilen romantik fotoğraflarını da kaldırdı.