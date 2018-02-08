Deniz altındaki çöp kasırgası

Profesyonel olarak fotoğraf ve video ile uğraşan Finlandiyalı Jukka Saarikorpi, hobi olarak ilgilendiği dalışlardan birini Endonezya'da gerçekleştirdi.

Vatoz balıklarının oldukça yoğun yaşadığı bir bölgeden dalış yapan Saarikorpi, burada 100'den fazla vatozun hayat sürdüğünü belirtti.





PLASTİK ÇÖP KASIRGASI

Ancak vatozların önlem alınmazsa çok büyük tehlike ile karşı karşıya olduğunu aktaran Saarikorpi, vatozların planktonlarla beslendiğini hatırlatarak su altındaki pislikleri yedikleri takdirde öleceklerini kaydetti.





Su altında çok fazla çöple karşılaşan Saarikorpi, bu durumu "Plastik çöp kasırgası" sözleriyle tarif etti.







