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Deniz altındaki çöp kasırgası

Endonezya'da bir dalgıcın görüntülediği su altı manzarası, deniz kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 11:29..
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Profesyonel olarak fotoğraf ve video ile uğraşan Finlandiyalı Jukka Saarikorpi, hobi olarak ilgilendiği dalışlardan birini Endonezya'da gerçekleştirdi.

Deniz altındaki çöp kasırgası

Vatoz balıklarının oldukça yoğun yaşadığı bir bölgeden dalış yapan Saarikorpi, burada 100'den fazla vatozun hayat sürdüğünü belirtti.

Deniz altındaki çöp kasırgası

PLASTİK ÇÖP KASIRGASI

Ancak vatozların önlem alınmazsa çok büyük tehlike ile karşı karşıya olduğunu aktaran Saarikorpi, vatozların planktonlarla beslendiğini hatırlatarak su altındaki pislikleri yedikleri takdirde öleceklerini kaydetti.

Deniz altındaki çöp kasırgası

Su altında çok fazla çöple karşılaşan Saarikorpi, bu durumu "Plastik çöp kasırgası" sözleriyle tarif etti.

Deniz altındaki çöp kasırgası

Deniz altındaki çöp kasırgası

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