Denizaltından personel kurtarma, batmış ya da karaya oturmuş askeri gemi ve araçları çıkarma gibi acil su altı işlemlerini gerçekleştiren Türk Deniz Kuvvetleri bünyesindeki Kurtarma Grup Komutanlığı timleri, Türkiye sınırları dışında uluslararası kara sularda da olası durumlara yardım ve destek içerikli müdahale için hazır bekliyor.

Deniz altındaki kurtarıcı erler 7/24 görevde

Deniz altındaki kurtarıcı erler 7/24 görevde

DENİZ ÜSTÜ VE DENİZ ALTINDA ARAMA-KURTARMA

Türkiye'nin denizdeki kurtarıcı elleri olan askerler, birçok arama ve kurtarma operasyonunda görev alıyor. İhtiyaç halinde denizaltından personel kurtarabilen, batmış ya da karaya oturmuş askeri gemi ve araçlarla, su altında kaybolmuş cisimlerin yerini tespit ederek yüzeye çıkartabilen ekipler, envanterdeki yerli ve milli donanmayla da dikkati çekiyor.

BİREBİR DOĞAL KOŞULLARDA EĞİTİM

Türk Deniz Kuvvetleri'nin kara sulardaki kahramanları, denizde teyakkuz halinde beklerken, diğer yandan eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Timlerin su altında birebir doğal koşullardaki eğitimleri, taşıdığı riskler dolayısıyla gerçeği aratmıyor. Denizin derinliklerinde kaybolan ve adeta su altında bir yaşam süren ekipteki dalgıçlar ile gemideki askerler, zorlu ve riskli görevlerini başarıyla yerine getiriyorlar.

SABOS'TA AYNI ANDA 44 KİŞİ TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Kurtarma Grup Komutanlığı timlerinin yerli ve milli Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar'daki (A-582) eğitimlerini görüntüledi. Denizin altında arama yapan ekipler, su altındaki basınca rağmen eğitimlerini başarıyla tamamladı. Atmosferik Dalış Sistemi ile 365 metreye kadar su altına inebilen dalgıçlara, görevlerinin ardından Sabit Basınç Odası Sistemi'nde (SABOS) tedavi uygulandı. SABOS'da aynı anda 44 kişi tedavi görebiliyor.

YERLİ KURTARICI GEMİ: ALEMDAR

Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterindeki 90 metre uzunluğunda, 19 metre genişliğinde ve 4 bin 171 ton ağırlığındaki yerli ve milli Denizaltı Kurtarma Gemisi TCG Alemdar, özgün tasarım ve ileri teknoloji yetenekleriyle göz dolduruyor.

Türk mühendisler tarafından 6 yılda tamamlanan ve 28 Ocak 2017'de hizmete giren gemi, denizde ikmal imkanı da sunabiliyor. Subay, astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erlerden oluşan 90 kişinin görev aldığı gemide yine yerli ve milli imkanlarla üretilen Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV) bulunuyor. Bu robot, operatör yönlendirmesiyle dalgıç dalış mesafesinin üzerindeki basit su altı kurtarma çalışmalarına katkı sağlıyor. ROV, yandan taramalı sonar cihazlarını da içeriğinde bulunduruyor.

Sualtı Akustik Sistemleri ile batık denizaltıların yerini ses ve görüntülerle tespit edebilen TCG Alemdar, kurtarma çanı ile 207 metre derinliğe kadar denizaltından personel kurtarılabiliyor. Gemideki dalgıçlar, 330 kilogram ağırlığındaki özel giysileriyle kurtarma çalışmalarına katılıyor. Çelikten yapılan giysi ağırlığına rağmen içindeki robotik sistem dolayısıyla hareket kabiliyetini kısıtlamıyor.

NATO (NSRS) ve ABD (SRDRS) denizaltı personel kurtarma araçları da 600 metre derinlikte ventilasyon yapabilen TCG Alemdar'a yüklenerek çalışma yapabiliyor. "Silver VOO" sertifikasyonuna sahip TCG Alemdar, NSRS ve SRDRS sistemleriyle birlikte çalışabiliyor.

Dalış ve kurtarma görevlerini daha etkin, daha emniyetli ve daha derinde gerçekleştirebilen gemide olası durumlara karşı revir, acil müdahale odası, hasta yatakhanesi, röntgen ve ultrason bulunuyor.