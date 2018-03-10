Deniz Baykal Afrin'deki askerlere selam gönderdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçirdiği rahatsızlıktan sonra tedavisine Avrupa'da devam ediyordu.
MEHMETÇİK'E SELAM
Uzun zamandır sessizliğini koruyan Baykal; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e selam gönderdi.
BAYKAL'IN ASKERLİK FOTOĞRAFI
Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e askerlik yaptığı dönemde çekilen fotoğrafını gönderen Baykal, askerlerimize birlik-beraberlik mesajı verdi.
21 MART'TA TÜRKİYE'DE
21 Mart'ta Türkiye'ye dönmesi beklenen Deniz Baykal'ın tedavisi GATA'da devam edecek.