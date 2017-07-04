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Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

Elektrik hatlarının yangınlara davetiye çıkardığını söyleyen Baykal, bölgedeki hatların kendi iktidarları döneminde yapıldığını ifade etti.

04.07.2017 - 08:29
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Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Alanya’nın Sapadere Mevkii’nde 2 gün süren orman yangınından zarar gören alanlarda inceleme yaptı.

Partilileri eşliğinde bölgeye giden ve Sapadere’de muhtarlar tarafından karşılanan Baykal, burada kısa bir açıklama yaptı.

"BUNLAR ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ"

Bölgede çıkan yangınların çoğunun elektrik hatlarından çıkabileceğini belirten Baykal, “Bu bölgedeki hatlar çok eski. Bizim iktidar dönemimizde yaptığımız yani 70’li yıllardan kalma hatlar ve bunlar ömrünü tamamlamış. Bu eski hatlar herhangi bir rüzgarda, sıcakta, fırtınada yangına müsait hale geliyor. Bu hatların yenilenmesi gerekiyor.” dedi.

Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

Deniz Baykal Alanya'da yanan ormanı gezdi

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