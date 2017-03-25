Deniz Baykal: Bana terörist diyenin alnını karışlarım

Yenimahalle Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde "Aydınlık bir Türkiye için 'Hayır'" çağrısında bulunan Baykal, şunları söyledi:

"BEN HAYIR DİYORUM, BANA TERÖRİST DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

"'Hayır' diyen hayır diyecek. Ben 'Hayır' diyorum. Bana 'terörist' diyecek olanın da alnını karışlarım. Hayır demeyi bir korkutmaca haline getirmek isteyenlere izin vermeyiz.

"HAYIR DEMEK VATANSEVERLİĞİN GEREĞİ"

Hayır demek vatanseverliğin gereğidir. Şimdi birileri çıkmış içinden çıktığı Meclis'i beğenmemiş, dudak bükmüş. Bu anayasayı imzalayanlara sorduğumuzda 'boş kağıda imza attım' diyor. Cumhurbaşkanı üzülmesin. Bu anayasa tek adam anayasasıdır lamı cimi yok. Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bütün bütçesini istediği gibi harcayacak. 700 katrilyonu cumhurbaşkanı harcayacak. Danışmayacak"