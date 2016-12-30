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Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

CHP'de, Kılıçdaroğlu yönetiminden memnun olmayanların sayısı arttıkça Baykal'a yönelen genel başkanlık soruları artıyor..

Haber Merkezi | 30.12.2016 - 10:17
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Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok

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Habertürk TV'de Didem Aslan Yılmaz'ın programına konuk olan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, "Yeniden CHP'nin genel başkanı olmak istemez misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

BAŞKAN OLMAK GİBİ BİR TALEBİM YOK

"Benim öyle bir talebim yok. Benim CHP'nin ve Türkiye'nin iyi olmasından başka istediğim bir şey yok. Partimin iyi yönetilmesini başarılı olmasını istiyorum. Çok daha iyisini istiyorum. Dürüst çalışkan bir insan, iyi niyetle çalışıyor.

Deniz Baykal: Başkan olmak gibi bir talebim yok VİDEO

DAHA İYİSİNİ ARIYORUZ

Daha iyisi var mı diye arıyoruz. Eminim genel başkan da arıyordur. Bu memleketin bir evladı olarak kapatıp kaçırılmasına izin vermemeliyiz. Baktım gidiyor bu iş. Her zamankinden farklı olarak arkadaşlara gittim. Bir diyalog elbette söz konusu.

Bu duygular için bana gelen her arkadaşa yardımcı olmaya çalışıyorum. Sayın Genel Başkan, parti adına mecliste siz konuşma yapar mısınız dedi, onur duyarım dedim. Genel Başkan budur. Şimdiki işimiz bu. Bunu yapmaya çalışıyoruz.

Her iyi partilinin yapması gereken bu sorunu karşısında durmaktır. Hem benim açımdan hem Sayın Genel Başkan açısından söylüyorum. Herkes iyisini yapmak istiyor. CHP'nin ilkeleri Türkiye'nin çıkış yoludur."

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