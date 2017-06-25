Deniz Baykal bayram namazı çıkışı konuştu

Ramazan Bayramı tatilini memleketi Antalya'da geçiren CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, bayram namazını dedesinin geçmişte imamlık yaptığı Tekeli Mehmet Paşa Camii'nde kıldı.

Bayram namazından yarım saat önce camiye gelen Baykal, cemaatle tek tek bayramlaştı. Bordo tişört ve krem rengi pantolonla oldukça şık görünen Baykal, cami çıkışında gündeme ilişkin konuştu.

"ARKADAŞLAR HEDEFE ULAŞTIKLARINDA YANLARINDA OLACAĞIM"

Tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyleyen Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde yapılan 'adalet yürüyüşü'ne değindi:

"Bu yürüyüş o nedenle ilgi çekti. Bu yürüyüşü sadece yürüyen insanların eylemi gibi anlarsak yanlış yaparız. Bu yürüyüş hak ve adalet isteyen, acıları sonlandırmak isteyen büyük bir çoğunluğun yürüyüşüdür. Bu sıcakta güç şartlar içinde günlerdir yürüyen bu insanlara saygı göstermek gerekiyor. Arkadaşlarımı kutluyorum. Hedefe ulaştıklarında yanlarında olacağım"