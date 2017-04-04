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Deniz Baykal: Bugün evet diyenler yarın şikayet edecekler

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara'nın Bala ilçesinde Anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

04.04.2017 - 13:53
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Deniz Baykal: Bugün evet diyenler yarın şikayet edecekler

"Bugün evet diyenler yarın vay başıma gelenler ne yapmışız diye şikâyet edecekler. Bunları partici olarak söylemiyorum" vurgusunda bulunan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ERGENEKON'A, 1 MART'A, FETÖ İŞİNE DE KARŞI ÇIKTIM. BİZ HAKLI ÇIKTIK"

"Bu memleketin evladı olarak söylemek zorundayım. 30-40 yıldır sizin adınıza bu işin içindeyim. Ergenekon'a, 1 Mart'a, FETÖ işine de karşı çıktım. Biz haklı çıktık. Şimdi yine diyorum büyük yanlış yapılıyor destek olmayın. Yapmayın, yaptırmayın. Türkiye büyük sıkıntılara girecek"

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