Deniz Baykal: Bugün evet diyenler yarın şikayet edecekler

"Bugün evet diyenler yarın vay başıma gelenler ne yapmışız diye şikâyet edecekler. Bunları partici olarak söylemiyorum" vurgusunda bulunan Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ERGENEKON'A, 1 MART'A, FETÖ İŞİNE DE KARŞI ÇIKTIM. BİZ HAKLI ÇIKTIK"

"Bu memleketin evladı olarak söylemek zorundayım. 30-40 yıldır sizin adınıza bu işin içindeyim. Ergenekon'a, 1 Mart'a, FETÖ işine de karşı çıktım. Biz haklı çıktık. Şimdi yine diyorum büyük yanlış yapılıyor destek olmayın. Yapmayın, yaptırmayın. Türkiye büyük sıkıntılara girecek"