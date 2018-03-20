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Deniz Baykal bugün yurda dönüyor

Beynindeki damar tıkanıklığı nedeni ile 51 gün yoğun bakımda kalıp tedavi için Almanya'ya giden Deniz Baykal, Erdoğan'ın talimatıyla Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla ülkeye dönecek.

DHA | 20.03.2018 - 08:18..
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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Ekim 2017'de gece yarısı rahatsızlanınca, önce Ankara'da özel bir hastaneye götürüldü.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi'ne sevk edilen Baykal'ın beynindeki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Bu damar açılarak stent takıldı. Baykal'ın, yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürdü.

Bilinci açık olan Baykal, buradan, ailenin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Almanya'ya sevk edildi.

Deniz Baykal bugün yurda dönüyor

ERDOĞAN'IN TALİMATI ÜZERİNE UÇAK GÖNDERİLDİ

Münih yakınlarındaki Murnau Kaza ve Travma Kliniğinde (Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau) 17 Mart tarihi itibariyle 102 gündür tedavi gören Baykal'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla bugün Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

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