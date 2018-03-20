Deniz Baykal bugün yurda dönüyor

Venezuela'daki yolsuzluk faaliyetleri ve yönetim zafiyeti gerekçesiyle 4 üst düzey kamu yetkilisini yaptırım listesine ekleyen ABD, kripto para birimi Petro'yu da yasakladı.

Son dönemde dolarda yaşanan yükselişin ardından benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten Mehmetçik Türk halkına selam gönderdi.

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TÜİK: Türkiye'yi en çok 'sağlık' mutlu etti

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de son 5 yılda mutluluk kaynağı değerler arasında sağlık ilk sırayı aldı. Para ve işi mutluluğun temeline koyanların sayısı ise azaldı.