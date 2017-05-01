Deniz Baykal CHP'nin yeni yol haritasını anlattı

CNN Türk'te Ahmet Hakan'a konuşan Deniz Baykal, 2 yıllık seçim sürecinde CHP'nin yol haritasına dair önemli ipuçları verdi.

"YÜZDE 49'UN DEĞERİNİ BİLELİM"

Baykal, "Asıl sevindirici gördüğüm nokta, yüzde 49 çok önemlidir, olağanüstü değerlidir. Türkiye’nin geleceği bakımından eğer siyasiler, partiler sorumluluklarını, gereğini yerine getirebilirlerse, yüzde 49’un önemini kavrayabilirlerse, saygı duyarlarsa, bu tabloda Türkiye’nin geleceği için aydınlık bir tablo çıkar. Yüzde 49’un değerini bilelim Türkiye olarak. Bu benim zaferim dememek önce, ben bunu aldım dememek. Şimdi kimse de demiyor. Kafaların arkasında da olmamalı. Yüzde 49’a saygı göstermek derken çuvaldızı kendimize batırarak söyleyeyim, bizim sanki eski usul siyaset yapıyormuş gibi kendi ortamlarımızdaki tartışmaları ortaya dökmemek."

"KILIÇDAROĞLU ADAYIM DERSE ARKASINDA OLURUZ"

Ahmet Hakan'ın adayın kim olacağını sorması üzerine Deniz Baykal, öncelikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğunu açıklarsa tartışmaların orada tamamen biteceğini belirterek: "Deniz Baykal, 'Kemal Kılıçdaroğlu ben Cumhurbaşkanı adayıyım derse biz de 'tamam' deriz, arkasında oluruz, adayımız o olur. 'Hayır, olma' demeyi uygun görmeyiz. Doğal olarak Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. Kendisi uygun gördüğünde böyle bir karar alacaktır. Yüzde 49'u tutmanın yolu, adayı netleştirmek" dedi.

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"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA YİNE CHP'DEN OLMALI"

Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumda nasıl bir yol haritası belirleneceğine dair ise şunları söyledi: "Kemal Bey aday olmazsa ciddi bir siyasal süreç ortaya koymamız lazım. Öyle kulislerle değil. Bir yüzde 49 var ama cepte değil. Yüzde 49'a sahip çıkmamız lazım. Bu konuda görev CHP'nindir. CHP'nin içinden bir aday çıkması gerekiyor." dedi.