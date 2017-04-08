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Deniz Baykal Çorlu'da konuştu

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'na ilişkin açıklama Deniz Baykal "Bu kadar yetki haram, haram" dedi.

08.04.2017 - 17:23
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Deniz Baykal Çorlu'da konuştu

Deniz Baykal Çorlu'da konuştu

"Vatanseverliğin gereği 'hayır' demektir" diyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:

MUSTAFA KEMAL'İN DE ŞEHİTLERİMİZİN DE KEMİKLERİ SIZLAR

"Bu vatandaşlık tapusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu 16 Nisan'da verilmeyecek, vermeyeceksiniz, veremezsiniz. Mustafa Kemal'in de şehitlerimizin de kemikleri sızlar.

Deniz Baykal: Bu kadar yetki haram VİDEO

BU KADAR YETKİ HARAM!

Bu kadar yetki kimseye verilmez. Bu kadar yetki haram, haram. Millete şirk koşmaya çalışan bir anayasa bu. Gizli gizli millete şirk koşuyor. Hani seçimlerde bazen denir ya 'keşke oy vermeseydim elim kolum kırılsaydı' diyenler bu öyle bir karar ki sadece kalan ömürleri için değil çocuklarının hatta torunlarının ömrü için de bir karar alıyor. Evladiyelik, asırlık bir karar"

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