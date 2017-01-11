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Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

Baykal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmek istemesi halinde memnuniyetle karşılayacağını ancak kendisinin bunu talep etmeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 09:06
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Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı isterse anlatırım

baykal

Deniz Baykal'ın Meclis'te Anayasa değişikliği ile ilgili CHP adına yaptığı konuşması Kılıçdaroğlu'nun takdirini toplamıştı. Baykal, böyle bir dönemde rejim değişikliği yapılmasının yanlış olduğunu vurgulamıştı.

"ERDOĞAN İSTERSE.."

Yaptığı konuşmanın ardından bugün Milliyet'ten Serpil Çevikcan'a konuşan Baykal, Recep Tayyip Erdoğan'ın istemesi halinde görüşebileceğini ama kendisinin talep etmeyeceğini söyleyerek zarf attı;

"Beraber yola çıkılıyor. Bizi baştan silip atıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı bir arayış içinde ise benimle buluşmaktan olumlu bir sonuç beklerse memnuniyetle kendisine düşüncelerimi açıklıkla anlatırım. Ama benim talep etmem, harekete geçmem söz konusu olmaz.

"TÜRKİYE'DEKİ SORUNLAR ANAYASADAN KAYNAKLANMIYOR"

Tekrar ediyorum: Türkiye’deki sorunlar anayasadan kaynaklanmıyor. Terördü, hukuk güvensizliğiydi, FETÖ’ydü, dış politikaydı, mültecilerdi, bunların hepsi bir politikanın sonucu. Bu bir anayasal sorun değil. Üstelik yüzde 50/50 ile anayasa mı olur? Anayasa hepimizi birleştirecek bir olay."

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