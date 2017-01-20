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Deniz Baykal Cumhurbaşkanlığı sistemine bakışını anlattı

Deniz Baykal, Cumhurbaşkanlığı sisteminin iç yüzünü anlayan AK Partili seçmenin hayır diyeceğini söyledi.

20.01.2017 - 09:22
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Cumhurbaşkanlığı sisteminin referanduma gidip gitmeyeceğinin belli olmasına saatler kaldı. Meclis’teki son oylamanın 24 saat içinde tamamlanması bekleniyor.

AK Parti ve MHP’nin hazırladığı teklife karşı en güçlü muhalefeti yürüten Deniz Baykal, sistem ile ilgili düşüncelerlerini Habertürk'e anlattı.

Deniz Baykal Cumhurbaşkanlığı sistemine bakışını anlattı

"GEÇMİŞTE ALDIKLARI OY ÜZERİNDEN.."

"Geçmiş seçimde aldıkları oy üzerinden hesap yaparak bu teklife meşruiyet kazandıramazlar. O oyu alırken “Anayasa’yı böyle değiştireceğiz” dediler mi?

Özellikle MHP, “Anayasa’nın bu şekilde değiştirilmesine destek vereceğim” dedi mi? Tam tersine “Başkanlığa karşıyız” dedi.

Milletvekilleri arasında ve tabanda ciddi tartışma var.

"AK PARTİLİ SEÇMEN MESELENİN İÇ YÜZÜNÜ ANLADIKÇA 'OLMAZ' DİYECEK, DİYOR"

Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy vermiş seçmenler elbette partilileriyle dayanışma içinde olma gereği hissedeceklerdir. Buna saygı duyuyorum ama onların da çok önemli bir kısmı meselenin içyüzünü anladıkça “Ya bu da olmaz, bu yanlış” diyeceklerdir, diyorlar...

NEDEN HAYIR?

Bir defa, hepimizi bağlayacak kanunları yapma hakkı Meclis’indir. Oysa bu sistemde Meclis, yasal düzenleme yapma yetkisini paylaşıyor.

Cumhurbaşkanı, doğrudan kararname çıkararak kendi başına yasal düzenleme yapma yetkisine sahip oluyor.

Yani canının istediği gibi bakanlıkları kapatır, yeni bakanlıklar açar, bakanları, genel müdürleri, müsteşarları, üst yöneticileri atar, istediğini görevden alır ya da çalışma şartlarını düzenler. İcra yetkisi yerine yasama yetkisini de kullanmaya başlar...

DAHA ÖNCE 18 DEFA ANAYASA DEĞİŞTİ

Daha önce 18 defa Anayasa değişikliği yapıldı. Bu son değişiklik onların tümünden farklıdır çünkü hiçbiri anayasal sistemimizin temelleri ile oynamamıştı. Demokratikleşmeye ve hukuk devletini güçlendirmeye yönelik olarak atılan adımlardı ve hemen hepsinde partiler arası uzlaşma büyük ölçüde gerçekleşmişti."

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