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Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret eden Cumhurbaşkanı, harekatla ilgili bilgi verdi. Baykal da operasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 06:36..
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Beyin kanaması geçirmesinin ardından Ankara İbn-i Sina Hastanesi'ne yatırılan daha sonra da tedavisine Almanya'da devam edilen Deniz Baykal, 3 aylık tedavi sürecinin ardından GATA'ya getirildi.

"ALMANYA'YA GİTMEK BİR HATAYMIŞ"

Almanya'daki tedavi sürecini anlatan Baykal'ın tıp doktoru oğlu, Prof. Ataç Baykal, "Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış." dedi.

ERDOĞAN'DAN 35 DAKİKALIK ZİYARET

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret etti.

35 dakika süren ziyaret sırasında ikili arasında terör örgütlerine karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu.

Deniz Baykal, Erdoğan'ı Afrin için tebrik etti

ARŞİV FOTO

MİLLİ SİLAH SOHBETİ

Yerli ve milli silahların konusunun açılması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, SİHA ve İHA'ları anlattı.

"İHA VE SİHA'LAR GURURUMUZ"

Erdoğan'ı harekat sebebiyle tebrik eden Deniz Baykal, "İHA ve SİHA’lar gururumuz. Bunlar sayesinde daha az şehit veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı da bunun üzerine "Bir an önce aramıza dönmenizi arzu ediyoruz" dedi.

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