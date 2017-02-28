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Deniz Baykal HDP'lilerin tutuklanmasına karşı

HDP'li vekillerin terör soruşturmasında tutuklanmasını değerlendiren Baykal, bunun çok üzüntü verici bir olay olduğunu söyledi.

28.02.2017 - 08:57
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Deniz Baykal HDP'lilerin tutuklanmasına karşı

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, HDP'li vekillerin terör soruşturmalarında tutuklanmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Baykal, durumun çok üzüntü verici bir olay olduğunu yanlış bir sürece girildiğini söyledi.

"YANLIŞ YAPIYORSUNUZ"

Deniz Baykal, "HDP’li vekillerin tutuklanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi; "Ta baştan başlayarak, işin temelinde olan dokunulmazlıkla ilgili anayasa değişikliği konusunda büyük bir hata var. Oradan başladı iş. Bunun yanlış olduğunu düşündüğüm için ben o konuda da inisiyatif almıştım. “Yanlış yapıyorsunuz” diye. Ben diyordum ki “Yanlış yapılıyor. Bu iyi bir şey değil”. Oturdum bir yazı yazdım. Bir konuşma yaptım.

"OLACAK ŞEY DEĞİL"

Kamuoyundaki dalgaya parti olarak biz de katıldık. Parti içinde de tartışıldı bu konu. Hep birlikte “Haydi, namertsin kabul etmezsen, gel, tümünü getir” denildi Meclis’te. Açık artırmaya çıktı iş. Yanlış bir sürece girdi. Sonuç ne oldu? Mecliste oylama yapılıyor, 10’un üzerinde tutuklu vekil var. Bir oyun bile çok önem taşıdığı oylamalarda milletvekili tutuklu. Olacak şey değil. Bu çok üzüntü verici bir olay."

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