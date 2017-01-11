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Deniz Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında koltuk karmaşası

TBMM'de yanlışlıkla Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturan Deniz Baykal, Engin Altay'ın uyarıları sonrası Kılıçdaroğlu'nun sağına oturdu..

DHA | 11.01.2017 - 12:10
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Anayasa oylaması için Meclis'e gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Milletvekili Deniz Baykal karşıladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KOLTUĞUNA OTURDU

Deniz Baykal, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturduktan bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a "Burası Genel Başkan'ın koltuğu mu?" diye sordu.

Deniz Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında koltuk karmaşası

Deniz Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında koltuk karmaşası VİDEO

BAYKAL, KILIÇDAROĞLU'NUN SOLUNDAKİ KOLTUĞA GEÇTİ

Altay'dan "Evet" yanıtını alan Baykal, Kılıçdaroğlu'nu uyardı. Kılıçdaroğlu'nun oturmaya devam etmesini söylemesine rağmen Baykal, Kılıçdaroğlu'nun solundaki koltuğa geçti..Deniz Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında koltuk karmaşası

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