Deniz Baykal: İsim tartışmak yanlış

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (ANSİAD) konuğu oldu. Akra Hotel'deki toplantıya CHP eski milletvekilleri Tuncay Ercenk, Osman Kaptan, ANSİAD Başkanı Abdullah Erdoğan ve üye işadamları katıldı. Baykal, işadamlarıyla toplantıda 'Türkiye Gündemi' başlıklı bir konuşma yaptı.

ADAYINI TARİF ETTİ

2019 seçimi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak aday konusunda da konuşan Deniz Baykal, şunları söyledi:

“Şimdi Türkiye'nin Tayyip Bey'in karşısındaki seçeneği eleyerek, ilgilenen herkesi, 'Ben bu işi yaparım' diyen herkesi, her birinizin aklında yığınla isim var, bana da sorarsanız aklımda 15 tane isim var, 'Bu işi şunlar götürebilir' diye. Herkesin de vardır. 15- 20 kişi, 30 kişi, kaç kişiyse onların çıkmasını sağlayalım ve onları tabanla, toplumla, CHP'nin tabanıyla, hayır oyu veren üye tabanıyla bir etkileşim içine sokalım. Oralar da belli bir süre, 3-6 ay ne kadarsa bu çalışmalarını yapsınlar. Orada her birinin konumu, durumu şekillensin ve sürecin içinden bu görevi üstlenecek bir insan çıksın diyorum. Bu benim modelim."

"İSİM TARTIŞMAK YANLIŞ"

İsim tartışmanın yanlış olduğunu kaydeden Deniz Baykal, “Çok yanlıştır, anlamsızdır. Çünkü isim tartıştığımız zaman herkesin kendine göre ismi vardır ve onların başarıya Türkiye'yi götürüp götürmeyeceği de belli değildir. Daha önceki denemeler de ortadadır. Gene benzer bir deneme yapmak kadar yanlış bir şey yoktur. Hiç kimse, ben dahil, partilerin genel başkanları dahil, 'Bu cephenin adayı falan olmalıdır' diyemeyiz. Demek de doğru değildir. O kendisini halkla iletişiminden, etkileşiminden kanıtlamalı ve belli bir süre içinde, diğer iddia sahipleriyle birlikte bir çalışmanın, yarışın içinde geçmeli ve ortaya çıkmalıdır. Eğer seçim erkene alınmazsa, 2.5 yıla yakın bir süreç var, böyle bir sürecin içinden bu mücadeleyi götürebilecek insanı çıkarabilirsek, bu insanın Türkiye'nin önünü açacak bir angajmana girmesi sağlanabilir" diye konuştu.

"BÜYÜKLERİMİZ 'ADAYIMIZI BULDUK FALANDIR' DEMEMELİ"

Bu anayasayı dayatma anlayışı içindeki iradenin seçilmesini milletin önlemesi halinde revize edilebileceğini ifade eden Baykal, “Denenmesi gereken budur. Önümüzde Ramazan var. Ramazan ayından sonra herhalde bir hareketlenme olacaktır, olmalıdır. Yapılmaması gereken şey, büyüklerimizin bize 'Adayımızı biz aradık, bulduk, falandır' demeleridir. Bence, adayın kim olacağını kendi çabası ve emeğiyle kanıtlaya kanıtlaya toplumun içinden çıkmasına fırsat vermek, en doğru yöntemdir. Sağlıklı demokrasilerde böyle işliyor. Fransa'da cumhurbaşkanı böyle çıktı. Bu işi millete, tabana bırakmaktan başka çare göremiyorum. Bunu başaracak irade 16 Nisan'da ortaya çıktı. Şimdi hata yapmadan, ismin toplumdan çıkmasına fırsat vermek gerekiyor" dedi.





