Deniz Baykal'dan Hollanda'ya tepki

Deniz Baykal, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Hollanda’daki ziyaretlerinin engellenmiş olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

"KABUL EDİLEBİLİR BİR OLAY DEĞİLDİR"

Baykal, "Ben de büyük bir acı ve üzüntü yaşıyorum. Dün maalesef Cumhuriyet tarihimizde maruz kalmadığımız çok büyük yanlıklara haksızlıklara tanık olduk. Türkiye Cumhuriyetinin iki bakanı birisinin uçağının inmesine izin verilmediği için bir ülkeye giremez noktada olduğu için geri çekildi. Diğeri konsolosluğa 30 metre kala durduruldu ve sınır dışı edildi. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir olay hepinizi, hepimizi derinden yaralamıştır. Ben kendimi derinden yaralanmış hissediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin iki temsilcisinin böyle bir muameleye maruz kaldığına tanık olmak bunu izlemek gerçekten derinden yaraladı beni. O acı ve üzüntü içindeyim. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir bir olay değildir.

"TC VATANDAŞININ HAZMETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Böyle bir olayı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hazmetmesi mümkün değildir. Bu bizim unutmayacağımız ağır bir travmadır. Kendimi rencide olmuş hissediyorum. Türkiye Cumhuriyetini rencide olmuş hissediyorum. Böyle bir muameleyi Türkiye hak etmedi ama böyle bir muameleye maruz kaldı. Bu olay yanlıştı. Almanya, Hollanda için yanlıştır. Bizim için de yanlıştır. Bu olay Türkiye’nin hiçbir zaman tasavvur edemeyeceğimiz bir muameleye maruz bırakılabileceğini acı bir biçimde bize göstermiştir. Bunu hazmetmiyorum. Bunu kabul etmiyorum. Bize bu muameleyi yapanları da, Türkiye’yi buraya sürükleyenleri de kabul etmiyorum." dedi.