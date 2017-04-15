Deniz Baykal pazar alışverişinde

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu nedeniyle yaklaşık 2 aydır sürdürdüğü miting ve çalışma programını, Antalya'da esnaf ve semt pazarı ziyareti yaparak tamamladı.

VATANDAŞLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Seçim yasakları öncesinde Deniz Baykal, eşi Olcay Baykal ve kızı Aslı ile sabah saatlerinde alışverişe çıktı. Baykal ailesi önce Kapalıyol olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Deniz Baykal'la çok sayıda vatandaş fotoğraf çektirdi.

Kapalıyol'dan Saat Kulesi'ne inen Baykal ailesi, burada Antalya'nın meşhur poğaçasından satın aldı. Bu bölgede de yoğun ilgi gösterilen Deniz Baykal, yine onlarca vatandaşla fotoğraf çektirdi.





PAZARDA YOĞUN İLGİ

Ziyaretlerinde çay ve kahve de ikram edilen Baykal, ardından ailesiyle Şirinyalı Mahallesi'ndeki Antalya'nın meşhur semt pazarlarından Cumartesi Pazarı'na geçti. Eşiyle domates, salatalık gibi çeşitli sebze ürünleri alışverişi yapan Deniz Baykal'a, semt pazarında da yoğun ilgi gösterildi. Onlarca vatandaşla fotoğraf çektiren Deniz Baykal, tekstil ürünleri satan bir esnafın standının üzerinde pantolonlarla yazdığı 'Hayır' yazısını görünce esnafı tebrik etti.







PANTOLONLA 'HAYIR' YAZISI

Bugün miting programlarını bitirdiği, Antalya'da ailesiyle beraber olduğu belirten Deniz Baykal, “Saat 18.00'e kadar da çalışmalar yapılabiliyor. Eşim pazardan alışveriş yapmak istedi, ben de ona katılayım dedim. Kızım ve eşimle çıktık. Alışverişimizi yapıyoruz, vatandaşlarımızla fotoğraf çektirdik, dinledik, sohbet ettik, çay- kahve ikram ettiler, tatlı bir beraberlik oldu" dedi.

Pazarda bir esnafın pantolonlarla yazdığı 'hayır' yazısını fark ettiğini belirten Baykal, şunları söyledi: "Burada halkımızın yaratıcı, zeki, esprili anlayışının somut bir örneğini gördük, hayran kaldık. Yani çok zarif, sessizce, gürültüsüz patırtısız buradaki pantolon-gömlek satan arkadaşlar, pantolonlarla dikkati çekmeyen bir 'hayır' yazmayı başarmış. Bunu göstermek için de bir gayret içinde değiller. Birden fark ettik. 'Bu nedir' dedik, 'abi hayır' dedi. Bunu böyle kendini ifade yolu olarak düşünmüş, tepkisini ticaretini yaparken böyle çok esprili zeki bir şekilde ortaya koymuş, tabi bunu görünce herkes ayağa kalktı, alkış kıyamet ve mutlulukla tanık olduk. Ben de arkadaşımızı kutluyorum bu bizim 'hayır' kampanyasının niteliğini ortaya koyuyor. Yani devletin parasıyla puluyla yukarıdan talimatla götürülen bir iş değil. Aşağıdan yukarı vatandaşların kendiliğinden, kendi yaratıcılık ve düşünceleriyle kendi anlayışlarıyla ortaya koydukları bir tablo. Aşağıdan yukarı kabaran, devletine, milletine, hukuka sahip çıkma çabası. Çok etkilendim."











ANTALYA'DA OYUNU KULLANACAK

Pazarcı esnafını yürükten kutladığını da söyleyen Baykal, kameralar önünde de alkışlattı. Antalya'da ailesiyle yarın Barbaros İlkokulu'nda oyunu kullanacağını da kaydeden Baykal, “Görevimizi yapacağız. Son ana kadar her vatandaşımız devletine, milletine sahip çıkmakla görevli. Ben o duyguyla hareket ediyorum. Bir partili olarak bu çalışmayı yapmıyorum. Partim beni görevlendirdiği için yapmıyorum. Bir vatandaş olarak yapıyorum. En yoğun kampanyayı burada götürdük, şimdi de sonuna geldik. Sonunda da bunları görünce tabi seviniyoruz. İnşallah yarın güzel bir sonuç çıkarsa milletçe güleriz, milletçe seviniriz" dedi.