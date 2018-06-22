Deniz Baykal seyyar sandıkta oy kullanacak

24 Haziran seçimleri öncesi engelli ve hasta olup sandığa gelemeyecek durumda olan vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması getirildi. Bu uygulamada sandıklar taşındığı için CHP'lilerde itiraz gelmişti.

Ancak bu seçimde sağlık durumundan dolayı CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, seyyar sandık uygulamasıyla oy kullanacak.

Önceki birçok seçimde Deniz Baykal, Antalya'da evinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi'ndeki Barbaros İlkokulu'nda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor, ya da Antalya'dan Ankara'ya geçiyordu.

KIZI TALEPTE BULUNDU

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, seyyar sandık talebinde bulunulduğu ve Baykal'ın seçim günü oyunu muhtemelen Angora Evleri'ndeki evinde seyyar sandıkta kullanacağını açıkladı.

Aslı Baykal, evde olmaması durumunda ise yine seyyar sandıkta tedavisinin devam ettiği Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde babasının oyunu kullanacağını dile getirdi.