Deniz Baykal seyyar sandıkta oy kullandı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 2 gün kala, Antalya’da siyasilerin ve protokol mensuplarının oy kullanacağı yerler de belli oldu.
80 yaşındaki CHP eski Genel Başkanı, Antalya Milletvekili ve Milletvekili Adayı Deniz Baykal, uzun yıllar sonra oyunu Antalya dışında bir ilde kullandı.
ANKARA'DA TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Baykal, evinin bulunduğu Muratpaşa İlçesi Deniz Mahallesi’ndeki Barbaros İlkokulu’nda eşi Olcay Baykal ile birlikte oyunu kullandıktan sonra, gazetecilere açıklama yaparak, genellikle evine çekilerek seçim sonuçlarının açıklanmasını bekliyor ya da Antalya’dan Ankara’ya geçiyordu.
Rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da tedavisi devam eden Baykal, oyunu TSK Ankara Özel Bakım Merkezi Başkanlığı, 4497 no'lu sandıkta kullandı.