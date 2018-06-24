Deniz Baykal seyyar sandıkta oy kullandı

1 Ünlüler sandık başında 27. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ülke sandık başında... Ünlüler de vatandaşlık görevini yaptı.

2 Galatasaray'ın Cavanda ve Carole kararı Galatasaray yönetimi, Cavanda ve Carole ile yolları ayırmaya karar verdi. Sarı-kırmızılı takımın bekleri Nagatomo, Hakan Balta, Mariano ve Linnes olacak.

3 Abdullah Gül oyunu kullandı 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oyunu kullanmak üzere üzere İstanbl Çubuklu'daki Şehit İsmail Kefal İlkokulu'na eşi ile birlikte geldi.

4 Antalya'ya bir günde 79 bin yabancı turist geldi Antalya Valisi Karaloğlu bugün gerçekleşen seçimin turizme olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, Antalya'da bir günde 79 bin turist ağırladıklarını söyledi.

5 Almanya'da patlama Almanya'nın Wuppertal şehrinde meydana gelen patlama sebebiyle 25 kişinin yaralandığı, bir binanın ise çöktüğü belirtildi.

6 'Eski yapıların kültüre kazandırılmasından yanayım' Gazeteci, yazar, eleştirmen Doğan Hızlan, "Ben eski yapıların, binaların kültüre kazandırılmasından tarafım" dedi.