taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.212
USD
3,8028
EURO
4,0672
ALTIN
146,34
PETR
55,1000

Deniz Baykal, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

CHP'li vekil Deniz Baykal, "Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse, bence doğrusunu yapar" dedi.

31.01.2017 - 13:00
  1. Haberler
  2. Politika

Deniz Baykal, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı

Anayasa değişiklik teklifinin "TBMM'den Cumhurbaşkanlığına gönderilmemesiyle" ilgili bir soru üzerine Baykal, "Gecikme, insanda, acaba sağduyu hakim olur da bu imzalanmaz ve bir sıkıntılı dönem Türkiye'ye yaşatılmaz diye umut yaratıyor." diye konuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANI, ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİ İMZADAN SARFINAZAR EDERSE.."

Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun imzalanmaması ve referandum yapılmaması, Türkiye'nin anayasa zorlamasına maruz bırakılmaması halinde sorumlu ve doğru davranılmış olacağını vurgulayan Deniz Baykal, "Keşke böyle bir karar alsalar. Köprüden önceki asıl son çıkış bu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı anayasa değişiklik teklifini imzadan sarfınazar ederse, uzak durursa, bence doğrusunu yapmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

BAYKAL'A 'CHP'Yİ HDP VE PKK İLE AYNI SAFTA' SORUSU

Bir gazetecinin "CHP'yi, HDP, PKK ve diğer bir iki terör örgütüyle aynı safta gösteren açıklamalar var." sözleri üzerine, Baykal, şunları söyledi:

"KARALAMA KAMPANYASI, ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

"İktidarın bu kampanyayı teklifin özünü, içeriğini anlatarak, onu savunarak, yararlarını göstererek götürmeyeceğini, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi bir suçlama, itham etme, karalama kampanyasıyla geçiştirmeye niyetli olduğunu gösteriyor. Bundan üzüntü duyuyorum. Bunlar haksızdır. Her siyasi partinin kendi kimliği var. CHP, bu konuda hiçbir tereddütü hak etmiyor. Tarihi ortada, durumu ortada. CHP'yi böyle uydurma gerekçelerle suçlamak, suçlayanların halka anlatacakları bir davalarının olmadığını ortaya koyuyor. Bu, suçlayanlar bakımından düşündürücüdür. Savunun kendinizi, tasarıyı savunun. Onu bunu karalamayın. Bulamıyorlar, anlatamıyorlar. Çünkü yanlış. Vazgeçin canım bu yanlıştan. Kendinizi de Türkiye'yi de kurtarın."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

50
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

120
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

550
Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

40
Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

83
CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

190
Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşanıyor

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşanıyor

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM