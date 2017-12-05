Deniz Baykal tedavi için Almanya'ya gitti

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavi için Almanya'ya götürüldü.

BİLİNCİ AÇIK

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, sabah 06.00’da Deniz Baykal’ı Almanya’ya gitmek üzere hastaneden uğurladıklarını belirterek, "Şu anda sanıyorum havaalanına yaklaştı Almanya’ya inmek üzeredir diye düşünüyoruz. Deniz Bey’in bilinci tam açıktı" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, 1 Aralık'ta sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken Deniz Baykal'ın tedavisine Almanya'da bir merkezde devam edileceğini açıklamıştı.

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON GÖRECEK

Prof. Dr. Erkan İbiş, "Ailenin de isteği üzerine fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Almanya'da bir merkeze önümüzdeki günler içerisinde gidecek. İlgili klinikten gün bekleniyor, bildirdikleri gün gidecek ve tedavisine orada devam edilecek." ifadelerini kullanmıştı.