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Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması

Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren Deniz Baykal "Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın, olmaz." dedi.

16.03.2017 - 16:49
  1. Haberler
  2. Politika
Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması

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CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, partisinin Trabzon'da düzenlediği anayasa değişikliği ve referandumla ilgili toplantıda konuştu.

"BÖYLE BİR YETKİYİ PEYGAMBERE VERSEN PEYGAMBERİ BOZARSIN"

Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştiren ve bu tür sitemin dünyada eşi benzeri olmadığını savunan Baykal, şöyle devam etti:

"Tek adama bu yetkiler verilir mi? 80 milyonuz arkadaşlar. Türkiye’yiz biz. 600 yıl bir imparatorluğu ayakta tutmuş bir milletiz. 100 yıldır da bir cumhuriyeti dünyanın en zor koşullarında, 7 düvele karşı bir namus mücadelesini zaferle sonuçlandırarak, olmadık koşullarda dim dik bir Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarak ve bu bölgede 100 yıl yaşatarak bugünlere getirmiş bir milletiz. Şimdi bu milletin 80 milyonu diyecek ki; ‘Ben yapamıyorum, sen gel yapıver. Bir kişi kim olursa olsun. Olmaz arkadaşlar. Böyle bir kişi tasavvur edilemez. Dünyada yok böyle bir uygulama. Türkiye’de niye olsun? Yani ben imkânsızlıkları siyaseten başarmış bir milletim. Gideceğim, ‘al sen beni yönet, istediğini yap’ diyeceğim. Olmaz böyle bir şey arkadaşlar. Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz, kimseye bu yetki verilmez, verilmemeli. Hele 15 yıllık yönetiminde hata üstüne hata yapmış ise, 15 yılda 15 tane büyük hatası varsa bu olmaz."

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması VİDEO

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması

"BANA TERÖRİST DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM"

Yeni Anayasa’ya karşı olduğunu ve kararından ötürü şahsına terörist diyenlerin alnını karışlayacağını dile getiren Baykal, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"Arkadaşlar 'Evet' diyene saygı duyarım ama Anayasa’nın içine bakarak 'Evet' desin lütfen. Anayasa’nın içine baksın, onun ülke ve toplum için yararlı olduğunu düşünüyorsa, 'Evet' desin. Başımın üstünde yeri var, öyle yapanın. Ama bak Avrupa öyle diyor, teröristler bilmem ne yapıyor. Sakin ol, malını anlat malını. Anayasayı anlat. Anlat da görelim. Bu anlayışı milletimize yerleştirmemiz lazım. Aman kuru gürültüye pabuç bırakmayın. Getir anlat maddeleri, verelim kararı. Bırak bu lafları. O teröristmiş, bu teröristmiş. Ben bu Anayasa’ya tamamen karşıyım arkadaşlar. Kim bana terörist diyecekse alnını karışlarım. İnşallah Trabzon’da da aslan gibi hayır çıkaracak. Terörist kimmiş, Trabzon kimmiş göreceksiniz."

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması

61 NUMARALI TRABZONSPOR FORMASI VERİLDİ

Konuşmasının ardından Baykal'a partililer tarafından üzerinde adının yazılı olduğu 61 numaralı Trabzonspor forması verildi. Partililerin yoğun ilgiyle dinlediği Deniz Baykal otelden ayrıldı ve karayoluyla Giresun'a gitti.

Deniz Baykal'dan skandal peygamber açıklaması

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