Deniz Baykal yeniden aday

Seçimlere 33 gün kala CHP yeni bir kaosla karşı karşıya kaldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki milletvekili adayı listeleri basına sızdırıldı. Muharrem İnce'ye yakın isimlerin üzerinin çizildiği listeler, parti içerisinde tartışmaları da beraberinde getirdi.

CHP Lideri, İnce'nin çalışma grubunu liste dışı bırakırken eski Genel Başkan Deniz Baykal'ı yeniden listeye aldı.

LİSTENİN BAŞINA YAZILDI

Deniz Baykal, partisinin Antalya milletvekilli adayı olarak birinci sıraya yazıldı.

45 YIL OLDU

1938 yılında dünyaya gelen ve ilk olarak 1973 yılında Meclis'e girerek milletvekili olan Baykal, 45 yıldır Meclis'te görev yapıyordu.

Baykal'ın yeni dönemde de seçilmesiyle milletvekilliği tecrübesi 50 yıla çıkacak.